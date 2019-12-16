كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 16/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الرئيس العراقي يتسلم قائمة المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء
تسلم الرئيس العراقي، برهم صالح، مساء الاثنين، قائمة بعدد من الأسماء المرشحة لتولي منصب رئاسة الوزراء.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || عقوبات على مسؤولين كبيرين من جنوب السودان
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الاثنين، فرض عقوبات على مسؤولين كبيرين من جنوب السودان لعرقلتهما جهود المصالحة.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || "حفتر" يوجه بضرورة حسم معركة طرابلس
قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إن "عملية طرابلس الأخيرة جارية في عملية تحرير العاصمة طرابلس، ولكن ساعة الحسم تحددت بعد أن تم وضع الخطط والاتفاقيات اللازمة".