أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 16/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

تسلم الرئيس العراقي، برهم صالح، مساء الاثنين، قائمة بعدد من الأسماء المرشحة لتولي منصب رئاسة الوزراء.

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