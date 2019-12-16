قضية “بنت الملاح”..جمعيات حقوقية تنصب نفسها طرفا مدنيا

قضت هيأة الحكم، بمحكمة الاستئناف، بالرباط، اليوم الإثنين،تأجيل قضية مقتل حنان، التي تعرضت إلى اغتصاب بشع وتعذيب في غاية السادية؛ إلى غاية 30 من شهر دجنبر الجاري.

وقررت المحكمة تأخير الملف بطلب من هيأة الدفاع، من أجل إعداد ملف الدفاع.

وفي هذا السياق، قالت سعاد بطال، محامية بهيأة الرباط، إن سبب التأجيل جاء أيضا، بعد تنصيب مجموعة من الجمعيات الحقوقية طرفا مدنيا.

ويتابع في هذه القضية عشر متهمين، بما فيهم المتابع المتهم الرئيسي، بتهم تتعلق بـ”القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعمال وسائل التعذيب، وارتكاب أعمال وحشية، لتنفيذ فعل يعد جناية والاحتجاز المرتكب أثناءه تعذيب وهتك العرض باستعمال العنف وجنحتي السكر العلني البين واستهلاك أقراص مخدرة”.

ويشار إلى أن قضية حنان فجرها مقطع فيديو صادم ومروع، انتشر، في شهر يوليوز الماضي، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وثق مشاهد اغتصاب نفذها شخص في حقها، في مكان مغلق بالعاصمة الرباط، بحضور بعض الأشخاص، ضمنهم من كان يسجل الفيديو.

وبدت حنان التي فارقت الحياة، بعد أيام من تعرضها للاغتصاب والتعذيب، ممدة فوق فراش، وهي عارية، وعلى جسدها كدمات متفرقة، فيما يقول شخص بإدخال قنينات زجاجية كبيرة في قبلها ودبرها، في مشهد مرعب للغاية.

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الفيديو، الذي خلق حالة رعب وصدمة، بعد انتشاره، مدته دقيقتان، كان يسجله شخص مرافق لهما.

ويسمع صوت السيدة وهي تستجدي معذبها بالقول: “خويا عبد الواحد عافاك…يا مي الحبيبة”، وفي لحظات تطلب من مصور الفيديو مساعدتها، فيرد عليها، دون أن يتوقف عن التصوير: “عييت نطلبو عليك ما بغاش”!