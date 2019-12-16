الناظور.. البحرية الملكية تنتشل 7 جثث “حراكة” من دول جنوب الصحراء

تمكنت وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، صباح اليوم الاثنين بعرض ساحل الناظور، من انتشال سبع جثث، ثلاثة منهم لنساء، وإنقاذ 70 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون جميعهم من إفريقيا جنوب الصحراء، وكانوا يواجهون صعوبات على متن قارب تقليدي الصنع، حسب ما علم لدى مصدر عسكري.

وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، ومن ضمنهم عشر نساء ورضيع، كانوا في حالة صحية متدهورة، وتلقوا العلاجات الأولية الضرورية على متن سفينة خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قبل إن يتم نقلهم سالمين إلى ميناء الناظور.

وأضاف المصدر أن الأشخاص السبعة الذين تم انتشال جثثهم من قبل وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية كانوا جزءا من هذه المجموعة من المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.