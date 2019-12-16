عادل بيل وغريزمان.. كورتوا يتفوق على ميسي

ساهم البلجيكي “تيبو كورتوا”، حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، في هدف التعادل لفريقه، أمس الأحد، في شباك مضيفه فالنسيا، برأسية قوية في آخر أنفاس اللقاء أبعدها خاومي حامي عرين “الخفافيش”، قبل أن يتابعها بنزيمة ويعدل الكفة للفريق الملكي.
وقالت شبكة “سكواكا” للإحصائيات إن “كورتوا” تفوق على النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، لاعب برشلونة، في الضربات الرأسية على المرمى هذا الموسم، إذ لم يسدد الأخير أي كرة رأسية إلى حدود الآن.
وذكرت الشبكة ذاتها أن الحارس البلجيكي، عادل رأسيات زميله في “الميرينغي” “غاريث بيل”، والفرنسي “أنطوان غريزمان”، لاعب البارصا، حيث سدد كل واحد منهما رأسية وحيدة بين الخشبات الثلاث.
يذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة الترتيب برصيد 35 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن غريمه برشلونة، علما أن الفريقين سيتواجهان، الأربعاء المقبل، في “الكلاسيكو” المؤجل عن الأسبوع العاشر.
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