بعد تكرار الحوادث الخطرة.. نصائح وتوجيهات مهمة لهواة تسلق الجبال في حوار “اليوم 24” مع أحد المتخصصين في المجال – فيديو

فيديو: عبد الله آيت الشريف

تزايد إقبال المغاربة، خلال السنوات القليلة الماضية، على دخول غمار الرياضات الجبلية، لاسيما التسلق، والمشي الجبليين، وهي النشاطات، التي تجمع متعة السفر، والاستطلاع باختبار الأبدان، والأذهان، وقدرتهما على تحمل الصعاب، والمخاطر.

وساهمت منصات التواصل الاجتماعي، بشكل كبير، في انتشار ثقافة استكشاف الجبل، خلال العقد الأخير، لاسيما بين فئة الشباب، لكن وقائع كثيرة طفت على السطح، أخيرا، أظهرت ضعف اطلاع “المتسلقين الهواة والجدد” على أساسيات هذه الرياضة، وقلة التزامهم بإجراءات السلامة، التي يقتضيها هذا النشاط، بالغ الخطورة.

وكان آخر هذه الحوادث شهدته جبال الريف، الأسبوع الماضي، بعدما علق شابان وسط ثلوج جبل “تدغين”، حيث أصيب أحدهما بجروح، قبل يتمكن الثاني من توجيه نداء استغاثة، تداوله نشطاء فايسبوك بشكل واسع، ما أسهم في التدخل لإنقاذهما قبل فوات الأوان.

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وفي حوار مع عبد الله اليعقوبي، مهندس الطيران، والمتسلق المتمرس لسنوات، نستعرض عددا من الاحتياطات الأساسية، التي يجب على هواة التسلق أن يلتزموا بها لحفظ سلامتهم، وكذا المعدات، التي لا غنى عنها، والأخطاء الشائعة، التي يقع فيها عدد منهم، والتي قد تسبب في تعرضهم للخطر.

وتطرق اليعقوبي، في حواره مع “اليوم24″، إلى أهمية الإعداد القبلي للرحلة لضمان السلامة خلالها، حتى مع وقوع حوادث معينة، مستعرضا في هذا الإطار حالة المتسلقة السويسرية، التي علقت، قبل سنوات، بفي أحد جبال الأطلس، وتمكنت من البقاء على قيد الحياة لمدة قاربت 48 ساعة، قبل وصول المنقذين.

وشدد اليعقوبي على فكرة أساسية، لخصها في ضرورة “احترام الجبل”، وعدم والاغترار بما تمت مراكمته من تجارب، مضيفا أن لكل جبل خصوصيات، ومخاطر معينة، يجب مواجهتها بالحكمة، والتأني.