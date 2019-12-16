كوخافي: "الجبهات تتسع والأعداء يزدادون"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الإثنين، إن الجيش يواجه "جبهات عديدة تتسع، في ظل ارتفاع في عدد الأعداء"، على حد تعبيره، معتبرًا أن الخطة العسكرية متعددة السنوات (تْنوفاه)، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، ستحدد شكل ومستقبل الجيش الإسرائيلي.

وادعى كوخافي أن "الجيش الإسرائيلي هو من الجيوش الأكثر نشاطا على مستوى العالم، إن لم يكن الجيش الأنشط فعلا"، وأضاف أن الجيش "يعمل ليلا ونهارا في العديد من الجبهات التي توسعت مؤخرًا"، مشددا على أن "عدد الأعداء أكبر من عدد الجبهات".

وجاءت تصريحات كوخافي في خطاب ألقاه مساء اليوم، في حفل لتوزيع جوائز هيئة الأركان على الوحدات المتميزة في الجيش الإسرائيلي، أضاف خلاله أنه "الوحدات والقادة الذين حصلوا على الجوائز يعبرون عن جودة الأداء والإنجاز العالي والدقة والكفاءة المهنية والتفاني".

وادعى كوخافي أن عقيدة الجيش تتمحور "حول البحث عن التميز. التميز هو السعي المستمر وراء الجودة والتطلع إلى الكمال والأداء الذي يتفوق بشكل مذهل على المعدل الطبيعي للنجاح"، وأضاف "يشمل التميز العمل الجاد، إلى جانب التفكير الجديد والانفتاح على التغيير، والتيقن العميق بأن كل إجراء حتى الأكثر روتينية، يمكن القيام به أفضل من المعتاد وبكفاءة أعلى وعلى مستوى أعلى من الاحترافية".

Advertisements

وتطرق كوخافي لـ"خارطة التهديدات الأمنية" وقال: "في سورية، على سبيل المثال، يشن فيلق القدس (التابع للحرس الثوري الإيراني) وقوات ‘حزب الله‘، وكذلك في لبنان أذرع الإرهاب الإيرانية تعمق من نفوذها وقبضتها". وأضاف: "يعد الإنجاز التشغيلي العملاني وبناء القوة والقدرة من المبادئ الأساسية التي توجه عملياتنا، لكن يجب أن يلف كلاهما في جو من الدقة والصقل يؤدي إلى تنفيذ دقيق وعالي الجودة".

واعتبر كوخافي أن الجيش الإسرائيلي في هذه الأيام يعتبر في خضم فترة قد تحدد مستقبله "فترة لها تأثير كبير على قدرات الجيش في السنوات القادمة - صياغة البرنامج متعدد السنوات "تنوفاه"، إلى جانب تحسين الاستعدادات في جميع القطاعات".

واعتبر أن خطة العمل العسكرية متعددة السنوات للجيش الإسرائيلي التي أعدها كوخافي وأطلق عليها اسم "تْنوفاه" (زخم أو قوة دافعة)، وكشف عنها في حزيران/ يونيو الماضي، "نتيجة تفكير عميق وستسمح لنا التعزيز من أفضليتنا وتحقيق فجوة أخرى كبيرة على أعدائنا".