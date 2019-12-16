إستونيا تعتذر لفنلندا بسبب "بائعة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتذرت إستونيا بشكلٍ رسميّ إلى فنلدا، اليوم الإثنين، بعد أن وصف وزير داخلية إستونيا، رئيسة الوزراء الفنلنديّة الجديدة، سانا مارين، بـ"البائعة".

وتسبب وصف خيلمي، لمارين، أصغر رئيسة وزراء في العالم البالغة من العمر 34 عامًا، بـ"البائعة" خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني في وقت سابق، بأزمة بين البلدين، وقدّمت رئيسة إستونيا، كريستي كالجولايد، اعتذار بلادها الرسميّ، عبر رسالة إلى نظيرها الفنلندي، ساولي نينيستو، معربةً عن أسفها من الحادث.

وقال وزير الخارجية الفنلندي السابق، ﺃﻭﺭماﺱ ﺑﺎﻳﺖ، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "كلام خيلمي، أضر بالعلاقات الإستونية الفنلندية، ويجب إقالته جراء ذلك"، وفي السياق، تضامن العديد من الوزراء الإستونيين مع مارين، التي كانت تعمل بائعةً في شبابها، عبر مشاركتهم لوسم #نفتخر بها في المنصات الاجتماعية، كما نشر نفس الوزراء، صورهم وهم يبيعون الصحف، ويقودون الحافلات، في شبابهم.