شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 300 حقيبة شتوية على الأسر النازحة بمديريات صحراء حضرموت والان مع التفاصيل

الإثنين 16 ديسمبر 2019 دشن بمديرية العبر محافظة حضرموت ،اليوم ، توزيع(300)حقيبة شتوية على الأسر النازحة بمديريات صحراء حضرموت، الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ من مؤسسة صلة للتنمية .

Advertisements وأشاد الممثل عن السلطة المحلية بمديرية العبر عبدالكافي الربيعي بالتدخلات الكبيرة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للنازحين. وأوضح منسق المشروع بحضرموت سامي عويض،بأن المشروع يستهدف في مرحلته الأولى مديريات (العبر وثمود ورماه) الصحراوية..مشيراً إلى أن التدخلات القادمة ستمتد لتشمل عدد من الجوانب الاغاثية والإيوائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع 300 حقيبة شتوية على الأسر النازحة بمديريات صحراء حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.