إيران تعترف بتأثير العقوبات الأمريكية وتفصح عن تهاوي صادراتها النفطية

الإثنين 16 ديسمبر 2019

إعترفت الرئاسة الإيرانية بتأثير العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، والتي تستهدف الوصول بصادرات طهران من النفط إلى الصفر، لقطع التمويل لأنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة.



أقرت الرئاسة الإيرانية، بحدوث انخفاض شديد في صادرات البلاد النفطية بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها .

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ورغم هذا الإقرار، إلا أن مستشار المرشد الإيراني خامنئي يواصل إطلاق تهديداته مُجدِّداً بقوله "إنه إذا لم يسمح لإيران بتصدير النفط فلن يصدره الآخرون".

وتعاني إيران من انخفاض حاد لصادراتها النفطية منذ فرض واشنطن عقوبات مشددة على صادراتها النفطية.