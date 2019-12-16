شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي : القدرة النووية الحقيقية لأية دولة هي الاستقرار والتنمية والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين أن القدرة النووية الحقيقية لأية دولة هي الاستقرار والأمن والتنمية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع رفاييل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية،بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث إن الرئيس السيسي أشار إلى حرص مصر على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتها في مجال تطوير البنية التحتية النووية، وهو ما انعكس في الزيارة الناجحة لبعثة الوكالة التي استقبلتها مصر مؤخراً لمراجعة البنية التحتية النووية في مصر اتصالاً بمشروع محطة الضبعة الذي يهدف لتوليد الكهرباء لسد احتياجات مصر التنموية، وبما يتسق مع تعهدات مصر الدولية، حيث أكدت الزيارة تنفيذ مصر لأعلى المعايير في مجال الأمن والأمان النووي.