شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع : الحريري نقل الوزير جبران باسيل إلى المعارضة والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن الوزير جبران باسيل "نُقل" إلى المعارضة ولم ينتقل هو، باعتبار أنه استمر حتى اللحظة الأخيرة بمحاولة دخول الحكومة إلا أن إصرار الرئيس الحريري على عكس ذلك نقله إلى المعارضة.

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