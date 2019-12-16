حمدوك وديبي يبحثان تعزيز التعاون بين السودان وتشاد

بحث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك والرئيس التشادي إدريس ديبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووصل حمدوك، الإثنين، إلى تشاد في زيارة رسمية تستغرق يومين، التقى في اليوم الأول الرئيس التشادي إدريس ديبي في القصر الرئاسي بالعاصمة أنجامينا.



وأجرى الجانبان مباحثات ثنائية مشتركة تناولت تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، لاسيما مجالات التعاون الاقتصادي والأمني.



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وأكد حمدوك أهمية الدور الذي تقوم به تشاد وسعيها الدؤوب لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالسودان خاصة، وفي المحيط الإقليمي بصورة عامة.





وأصدر الجانبان بياناً مشتركاً تناول نتائج ومخرجات المباحثات التي تمت اليوم بين البلدين.



وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس في تصريح صحفي، أن الجانبين أكدا ضرورة تعزيز التعاون المشترك القائم بين البلدين وذلك بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين.



وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز دور القوة المشتركة بين السودان وتشاد لتأمين الحدود وتنظيم حركة الأفراد بين البلدين، مشيرا إلى أن الطرفين أمّنا أيضاً على ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة فيما يتعلق بقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية.

