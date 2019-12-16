- 1/2
- 2/2
مرتضى كوكو - الخرطومالإثنين 2019/12/16 11:10 م بتوقيت أبوظبي
جانب من لقاء رئيس وزراء السودان والرئيس التشادي
بحث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك والرئيس التشادي إدريس ديبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
ووصل حمدوك، الإثنين، إلى تشاد في زيارة رسمية تستغرق يومين، التقى في اليوم الأول الرئيس التشادي إدريس ديبي في القصر الرئاسي بالعاصمة أنجامينا.
وأجرى الجانبان مباحثات ثنائية مشتركة تناولت تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، لاسيما مجالات التعاون الاقتصادي والأمني.
وأكد حمدوك أهمية الدور الذي تقوم به تشاد وسعيها الدؤوب لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالسودان خاصة، وفي المحيط الإقليمي بصورة عامة.
وأصدر الجانبان بياناً مشتركاً تناول نتائج ومخرجات المباحثات التي تمت اليوم بين البلدين.
وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس في تصريح صحفي، أن الجانبين أكدا ضرورة تعزيز التعاون المشترك القائم بين البلدين وذلك بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين.
وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز دور القوة المشتركة بين السودان وتشاد لتأمين الحدود وتنظيم حركة الأفراد بين البلدين، مشيرا إلى أن الطرفين أمّنا أيضاً على ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة فيما يتعلق بقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك وديبي يبحثان تعزيز التعاون بين السودان وتشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.