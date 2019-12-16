الجيش الليبي: مستمرون في تطهير طرابلس من المليشيات الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، الإثنين، إن الرصد الجوي مستمر على مدار الساعة لأي تواجد تركي في مصراتة.
وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي له، أن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية أعطى أوامر بحماية المدنيين أثناء دخول العاصمة.
وأكد أنه تم القضاء على عدد من المليشيات الأجنبية وسط تقدم واسط وملحوظ داخل مواقع تابعة للإرهابيين.
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