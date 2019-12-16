"السيادي السوداني" يشيد بمستوى العلاقات مع الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد عضو مجلس السيادي السوداني، اللواء الركن إبراهيم جابر، بمستوى علاقات التعاون بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال لقائه في القصر الرئاسي بالخرطوم، السفير الإماراتي لدى السودان، حمد محمد الجنيبي، والذي بحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
وأوضح جابر خلال اللقاء أن الحكومة السودانية ممثلة في مجلسي السيادي والوزراء، تعمل في تناغم تام لإنجاز أولويات الفترة الانتقالية المتمثلة في تحقيق السلام ومعالجة قضايا الاقتصاد.
من جانبه، قال سفير دولة الإمارات لدى السودان في تصريح صحفي عقب اللقاء، إنه اطلع على رؤية الحكومة الانتقالية لآفاق التعاون والمشاريع التي يجب تنفيذها بين البلدين في هذه المرحلة، والتي من بينها تحقيق السلام في السودان ومعالجة القضايا الاقتصادية.
وأكد وقوف الإمارات مع السودان ودعمها للمشاريع التي تدفع باقتصاده إلى الأمام، حتى يتبوأ مركزه المتميز على المستوى الإقليمي والعالمي.
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