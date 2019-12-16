الرئيس المصري: لن نسمح بالمساس باستقرار ليبيا والسودان

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم القاهرة للجيش الوطني الليبي، وثبات المواقف تجاه ليبيا والسودان وسوريا، والمتمثل في الحفاظ على وحدة الأراضي.

وقال الرئيس السيسي، خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية على هامش منتدى الشباب المنعقد في شرم الشيخ، مصر موقفها واضح فيما يتعلق بالمذكرة التي وقعت بين فايز السراج رئيس الحكومة الليبية، وتركيا من خلال بيان الخارجية.

وأدانت الخارجية المصرية، الاتفاق التركي مع الحكومة الليبية برئاسة فايز السراج، قائلة:" إن "مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، ولا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، والذي حدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء".

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وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مشكلة المنطقة خلال العشر سنوات الأخيرة تتمثل في التدخل في شؤون الدول، وهو ما أدى لعدم الاستقرار كما حدث في ليبيا وسوريا.

وتابع أن التدخل يؤدى لخراب الدول، وليبيا يتضح فيها هذا التدخل، وهو ما أخّر الاتفاق بين الليبيين خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الأوضاع في السودان تسير بشكل جيد، مشددا على أن مطالب المواطنين سوف تأخذ وقتا لتحقيقها، مشيرا إلى أن مصر ترفض التدخل في شؤون الدول، والسودان وليبيا أمن قومي لمصر التي تدعم الجيش الوطني الليبي، وثوابتنا واضحة تجاه ليبيا والسودان وسوريا تتمثل في الحفاظ على وحدة الأراضي.

وحول اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن القاهرة حريصة على التوصل لاتفاق ترسيم الحدود، والمفاوضات بين البلدين كانت تسير بشكل جيد وتوقف الأمر لبعض الوقت بسبب تغيير الحكومة اليونانية.

وأوضح الرئيس المصري "هذه كانت النوايا المصرية فيما يخص ترسيم الحدود البحرية، مؤكدًا حرص مصر على الوصول لاتفاق مع أصدقاءنا وحلفائنا اليونانيين".