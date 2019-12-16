لجنة بـ"النواب الأمريكي" تتهم ترامب بتحقيق مكاسب شخصية

اتهمت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الإثنين، الرئيس دونالد ترامب بما أسمته "بخيانة الأمة" لتحقيق مكاسب شخصية، في الوقت الذي يستعد فيه الكونجرس لإجراء تصويت تاريخي بشأن عزل الرئيس.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن اللجنة القضائية أصدرت تقريرًا من 650 صفحة، تتهم فيه ترامب بـ"خيانة الأمة من خلال استغلال منصبه الرفيع لتجنيد قوة أجنبية في إفساد الانتخابات الديمقراطية".



ويواجه ترامب مادتي العزل في استجواب مجلس النواب، اللتين تتعلقان بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس مارس ضغوطا على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن عام 2020 مهددا بحجب المساعدات العسكرية الحاسمة التي تعتمد عليها كييف لمواجهة روسيا، وكذلك جهوده الرامية إلى عرقلة تحقيقات مجلس النواب.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس النواب سيجري يوم الأربعاء تصويتا على مادتي العزل اللتين أقرتهما لجنة القضاء في مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وأكدت الصحيفة أنه "من شبه المؤكد أن يؤدي التصويت إلى عزل ترامب، على الرغم من التوقعات بأن تتم تبرئته في مجلس الشيوخ".

وقالت اللجنة القضائية إن ترامب "أظهر أنه سيظل يشكل تهديدًا للأمن القومي والدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه"، بحسب الصحيفة.

وقال التقرير إن الرئيس الأمريكي برفضه التعاون مع لجنة التحقيق في المجلس، انتهك الضوابط والتوازنات في الدستور.

Advertisements

في المقابل، شجب الجمهوريون في اللجنة المواد المقدمة من الديمقراطيين ووصفوها بأنها "تافهة".

وقال دوغ كولينز، النائب عن ولاية جورجيا، وأبرز الأعضاء الجمهوريين في اللجنة إن "الرواية الفاسدة التي تعتمد عليها الأغلبية تمثل إهانة للعملية الدستورية لمقاضاة المتهمين وسيكون له عواقب وخيمة على الرؤساء في المستقبل".

ومن المقرر أن تجتمع لجنة اللوائح في مجلس النواب، الثلاثاء، لوضع مبادئ توجيهية لإجراء مناقشة عامة بشأن المساءلة.

وعندما يجتمع المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الأربعاء لبحث التهمتين اللتين وافقت عليهما اللجنة القضائية، من المتوقع أن يصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يخضع لإجراء العزل بعد أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998.



واستقال ريتشارد نيكسون عام 1974 قبل تصويت مجلس النواب مباشرة. ولم تتم إدانة جونسون ولا كلينتون في مجلس الشيوخ.



ومن جانبه، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، الإثنين، في تغريدة إن إصدار تقرير العزل "في منتصف الليل" أكد أن جهود الإقالة كانت "خدعة حزبية".

وأصر ترامب، الرئيس الأمريكي الرابع الذي يواجه إجراءات العزل، على أنه لم يرتكب أي خطأ.

وواصل ترامب نشر تغريدات على حسابه الشخصي على تويتر يحاول فيها تفنيد المزاعم ضده.

كما أعلن أيضًا على تويتر عن "ارتفاع سوق الأسهم" الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع، مضيفًا: "لن أشعر بالملل من ذكر هذه الأنباء - ولن نمل أبدًا من الفوز!"