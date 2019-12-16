28 قتيلا ومصابا في هجوم فاشل للانقلابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أحبطت القوات المشتركة في الساحل اليمني الغربي محاولات هجومية متكررة وتسللات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، ومديرية حيس جنوب المدينة.

ولقي 4 من مسلحي الحوثي مصرعهم، وأصيب 24 آخرون، خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها الميليشيات على مواقع جنوب الحديدة، وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان وصول جثث 4 قتلى و24 مصابا من عناصر الميليشيات الحوثية، إلى مستشفيات بصنعاء والحديدة، إثر تصدي المشتركة لهجمات حوثية في مناطق بالساحل الغربي.

بدورها، توعدت القوات المشتركة في الساحل الغربي الميليشيات الحوثية برد حازم وحاسم أمام أي حماقات تصعيدية للتنصل من التزاماتها وفقا لاتفاق ستوكهولم. وقال عضو قيادة القوات المشتركة العميد صادق دويد، في تغريدة على تويتر، إن ميليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، تحاول التنصل من التزاماتها طبقا لاتفاق ستوكهولم. وأكد أن الميليشيات الحوثية تمهد لمزيد من التصعيد والانتهاكات تعويضا عن هزائمها وخسائرها المتراكمة وتهربا من ضغوط تنفيذ التزاماتها وإعادة الانتشار بعد أن نفدت أعذارها.

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وفي جبهة كرش تتواصل لليوم الثاني معارك عنيفة بين الجيش وميليشيات الحوثي، وأكد مصدر ميداني في جبهة كرش أن القيادي الحوثي البارز وقائد جبهة كرش ”أبوعبدالله العمراني” واثنين من مرافقيه لقوا مصرعهم على يد قوات اللواء الخامس دعم وإسناد التابعة للجيش الوطني.

من جهته أكد رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني «أن نظام إيران السياسي بما يحمله من مطامع وراءها أوهام وأمراض نفسية، خلق جحيما مرعبا في اليمن كما في بلدان أخرى في الجوار» في مواصلة دعمه لميليشيات الحوثي.

وقال خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الجلسة العامة الـ12 للجمعية البرلمانية الآسيوية، التي بدأت أمس الأول في مدينة أنطاليا التركية، وتستمر حتى ستة أيام، إن الشعب اليمني سوف يتغلب على محنته وسيسهم من موقع الإيمان والتحدي بصناعة السلام في اليمن، وفي محيطنا بقدر ما يستطيع، ولكن بعزيمة أشد وبتصميم لا يلين.

مشاهدات يمنية