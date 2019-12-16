السيسي: لا توجد معسكرات لاجئين في مصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه لا توجد معسكرات لإيواء اللاجئين على الأراضي المصرية، عادا اللاجئين ضيوفا أيا كان عددهم ويعاملون أفضل معاملة وغير مقبول التعامل معهم بشكل سلبي.

وقال إن إجمالي عدد اللاجئين في مصر يبلغ ستة ملايين لاجئ بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية ابتداء من سبتمبر 2016 التي تمثلت في منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية أو أي فرد عبر الأراضي المصرية، سواء عبر البحر أو عبر البر.

وشدد على أن الهجرة غير الشرعية والجريمة غير المنظمة في المنطقة تحتاج إلى حل حاسم، أو حل مرحلي يقلل ما أمكن من حجم المشكلة، وأن عودة الأمور لطبيعتها في سوريا ولبنان وليبيا سيسهم في حل مشاكل الهجرة وعودة النازحين إلى ديارهم.