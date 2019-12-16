إردوغان يلوح بإغلاق قاعدتين تستخدمهما أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ إسطنبول

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه لا يستبعد إغلاق قاعدتين عسكريتين تستخدمهما الولايات المتحدة في ضوء علاقات بلاده الشائكة مع واشنطن.

وقال في مقابلة تلفزيونية إن تركيا يمكنها «إذا لزم الأمر» إغلاق قاعدتها الجوية في إنجرليك ومحطة رادار كوراجيك في محافظة ملطية شرق البلاد. وأضاف في حواره لمحطة «هابر» الإخبارية أن تركيا ستقوم بالرد المناسب إذا تم فرض «تدابير مثل العقوبات» على بلاده.

وأشار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بالفعل الأسبوع الماضي إلى أن تركيا قد تلجأ إلى إنهاء استخدام الولايات المتحدة للقواعد ردا على العقوبات الأمريكية.