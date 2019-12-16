السعودية توزع 1829 حقيبة شتوية في محافظات اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية أمس، مواد إيوائية شملت 1,829 حقيبة شتوية في محافظات صنعاء، وعدن، ومأرب، والمهرة، وشبوة، والجوف، والضالع، استفاد منها 11,803 أفراد.

وقام المركز بتوزيع 4,875 كرتون تمر للأسر المتضررة في مديريات صالة والقاهرة والمظفر والريف بمحافظة تعز في إطار مشروع المركز لتوزيع 3,000 طن من التمور في اليمن.

وفي الإطار نفسه عبرت منفذ الوديعة الحدودي 13 شاحنة إغاثية في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الحالي، تحمل 26,633 كرتونا من التمور تزن 213 طنا، و64 كجم، و150 سلة غذائية تزن 11 طنا و100 كجم، و43 طنا و800 كجم من المواد الإيوائية تحتوي على 365 خيمة، تستهدف محافظات مأرب، الضالع، عدن، سيئون، الحزم.