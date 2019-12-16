اشتباكات عنيفة تدفع لبنان لإرجاء الاستشارات النيابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وكالات - بيروت

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون تجاوب مع رغبة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بتأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى الخميس 19 الحالي لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة.

وكان من المقرر إجراء المشاورات الرسمية أمس، على فترتين قبل الظهر وبعد الظهر، في القصر الرئاسي ببعبدا، لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.

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وعاد الهدوء إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بعد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب استمرت ساعات، قبل أن يتمكن الجيش اللبناني من ضبط الأوضاع.

وقال الجيش اللبناني على «تويتر» إن «وحدات الجيش عملت على مؤازرة قوى الأمن الداخلي ليل أمس في وسط بيروت، للحفاظ على الاستقرار ووقف التعديات، وتمكنت من إعادة الوضع إلى ما كان عليه».

وأضاف بيان الجيش أن «التدخل جاء نتيجة الفوضى العارمة التي شهدها وسط بيروت وتخللتها أعمال شغب، وتعد على الأملاك العامة والخاصة ورمي المفرقعات باتجاه القوى الأمنية».

يأتي ذلك فيما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بقطع طريق عام حلبا وإغلاق المدارس الحكومية والخاصة بالمدينة.