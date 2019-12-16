المبعوث الأممي يطالب الحوثيين بتنفيذ اتفاق ستوكهولم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ صنعاء

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أمس إلى العاصمة صنعاء للقاء الحوثيين، في مسعى جديد للمسؤول الدولي للدفع بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي مر عليه عام كامل.

وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي إن «جريفيث وصل إلى صنعاء قادما مع العاصمة الأردنية عمان»، وأضاف أن المبعوث الدولي وصل برفقه نائبه معين شريم، من دون أن يدلي بأي تصريحات.

ومن المقرر أن يعقد جريفيث مع مسؤولين في جماعة الحوثي لقاءات تتناول ضرورة الدفع بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، خصوصا تعزيز وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة مع العمل على التقدم في ملف تبادل الأسرى.