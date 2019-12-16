مقتل 5 عسكريين عراقيين شمال بغداد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ديالى

أفاد بيان عسكري عراقي أمس بمقتل خمسة عسكريين عراقيين وإصابة خمسة آخرين بينهم ضابط في حادثين منفصلين في مناطق تابعة لمحافظة ديالى (57 كلم شمال شرق بغداد).

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وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة في بيان إن عناصر بتنظيم داعش هاجمت أمس نقطة تابعة لكتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، مما أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وجرح آخر.

ووفقا للبيان، وفي حادث منفصل، أطلقت عناصر داعش الرصاص بشكل مباشر على قوة تابعة للفوج الثاني بالفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز، مما أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين وجرح أربعة آخرين بينهم ضابط.

من جهتها نفت وزارة الداخلية العراقية وجود مخاطر أمنية في جسر الجادرية وسط بغداد. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد المهنا، في بيان أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده ‏قيام بعض القوات الأمنية ضمن منطقة جسر الجادرية بإبلاغ المواطنين بالعودة نتيجة وجود أخطار ضمن الطريق، مؤكدا أن «العاصمة مؤمنة بالكامل، وعلى الجميع توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات وتداولها وأخذها من المصادر الرسمية».