شكرا لقرائتكم انتخابات الجزائر.. تبون حصل رسمياً على 58% من الأصوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المجلس الدستوري في الجزائر فوز عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية على تويتر أن تبون حصل على أكثر من 58% من الأصوات، أي الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها.

وذكر المجلس الدستوري أن عبد المجيد تبون يمكنه مباشرة مهامه فور أدائه اليمين الدستورية، والذي حدد لها يوم الخميس المقبل.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أعلنت الجمعة، فوز عبد المجيد تبون بالأغلبية في الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على 58 في المئة من أصوات المقترعين، ما يلغي احتمال الدورة الثانية بعد تلك الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية.

في حين حصل المرشح عبد القادر بن قرينة على 1.477.735 صوتا أي نسبة 17.38% من المقترعين، والمرشح علي بن فليس على 896.934 صوتا أي 10.55% من مجمل الأصوات.

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وأوضحت أن نسبة المشاركة داخل البلاد وصلت إلى 41%، في حين بلغت النسبة الإجمالية في الخارج 39%، وبلغت نسبة المشاركة النهائية بالمجمل 39.83 بالمئة.

إلى ذلك، أشادت في مؤتمر صحافي للإعلان عن النتائج الرسمية الأولية لرئاسيات 2019، بدور الجيش في تحقيق ما وصفته بالإنجاز.

كما اعتبرت أن الجزائر دخلت مرحلة جديدة لتحقيق الديمقراطية والإرادة الشعبية، من خلال إجراء تلك الانتخابات الرئاسية.

واتسمت عملية الانتخابات الرئاسية بامتناع قياسي عن التصويت، ورفض شديد من قبل حركة الاحتجاج الشعبية التي أدت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/أبريل الماضي.