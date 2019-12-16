نفى رئيس اتحادات ​النقل البري​ في ​لبنان​ ​بسام طليس​ "نفيا قاطعا ما يتم الترويج له من قبل بعض ​السائقين العموميين​ عن زيادة التعرفة على ​السيارات العمومية​ والباصات والفانات"، مؤكدا ان "هكذا قرار لا يصدر عن السائقين العموميين او النقابة انما يقرره وزير الاشغال العامة والنقل بعد التشاور مع النقابات والاتحادات المعنية بالنقل في لبنان".

وحذر في بيان اليوم "السائقين من مغبة الاقدام على هكذا قرار وتحميلهم المسؤولية والملاحقة القانونية في حال الاقدام على زيادة التعرفة".

وسأل طليس "الا يكفي ما يكفي المواطن اللبناني من ازمات اقتصادية واجتماعية ومالية من جراء الاحداث وزيادة نسبة ​البطالة​ والصرف التعسفي للعمال والموظفين، ليتحملوا اعباء جديدة ترتبط بحياتهم اليومية ومنها النقل والتنقل".

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كانت هذه تفاصيل خبر طليس: لا صحة لما يروج له عن زيادة التعرفة على السيارات العمومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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