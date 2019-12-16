قيومجيان: لم نلب أي رغبة خارجية برفض الحريري وهدفنا ليس ضربه أو رد الصاع صاعين

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال ​ريشار قيومجيان​ "أننا لم نعد أي أحد ولم نعط أي كلمة بأننا سنسمي رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ وأخذنا قرار عدم تسمية اي احد انطلاقا من رغبة الشارع اللبناني" ورأى أن "المثياقية تكون في تأليف ​الحكومة​ لا في التكليف".

وفي حديث تلفزيوني، لفت قيومجيان إلى "اننا لم نلب أي رغبة خارجية برفض الحريري وهدفنا ليس ضربه أو رد "الصاع صاعين"، موضحاً أن "عدم تسمية الحريري ليس عدم ثقة فيه"، مشيراً إلى أنه "عندما اتفق الحريري مع "​التيار الوطني الحر​" لم نكن معه وعندما اختلف الحريري مع "التيار الوطني الحر" لم ولن نتفق معه".