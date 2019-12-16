إدانة رجل وامرأة بمحاولة إدخال مخدرات إلى سجن روميه

أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، حكماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق الفلسطينية لينا سلامة، وتجريدها من حقوقها المدنية وتغريمها مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية، وأدانتها بجرم "محاولة إدخال المخدرات والحبوب المخدرة إلى سجن روميه، وتعطيها حشيشة الكيف".
كما حكمت المحكمة بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات على الفلسطيني عبد الشهيد لبابيدي، وتجريده من حقوقه المدنية وتغريمه مبلغ ستة ملايين ليرة لبنانية، بجرم "تحريض المتهمة سلامة على إدخال المخدرات الى السجن لترويجها في داخله".
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