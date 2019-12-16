افرام وأبي نصر: لضرورة العمل من أجل وحدة الصف والموقف

زار رئيس ​الرابطة السريانية​ ​حبيب افرام​، رئيس ​الرابطة المارونية​ النائب السابق ​نعمة الله أبي نصر​ وتناول البحث خلال اللّقاء الوضع العام في البلاد في ضوء ​الأزمة​ السياسية الحادّة، والتّجاذب الشديد اللذين يواكبان ​تشكيل الحكومة​ العتيدة . وتوقّف أبي نصر وأفرام مطوّلا عند الوضع المسيحي ، مشددين على "ضرورة العمل من أجل وحدة الصف والموقف حيال التحدّيات الماثلة انطلاقًا من ثوابت لا مجال للعبث فيها، وهي تقوم على احترام الحقّ في الاختلاف، وعدم الإحتكام إلى ​العنف​، ووقف الحملات الإعلامية والتشهير، وتحييد موقع ​رئاسة الجمهورية​ عن أي إستهداف، واليقظة الدائمة للحؤول دون استغلال الأزمة للإمعان في ضرب الدور المسيحي وتهميشه بتغيير قواعد اللّعبة الميثاقية والدستورية".

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