سليم عون: لم نكن نتمنى الوضع الذي وصل اليه الحريري ونحن نحزن عليه ولا نحزن منه

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ الى ان تهمة خرق ​الدستور​ كانت بخرق الاستشارات، والفريق المعني هو من يطلب تأجيلها، والتخبط الذي نشهده يدعونا للحزب عليهم، ونحن لم نكن نتمنى الوضع الذي وصل اليه رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ونحن نحزن عليه ولا نحزن منه، لا سيما بعد الدلال الذي عاشه وقد قال له رئيس المجلس النيابية ​نبيه بري​ انه قدم له لبن العصفور.

ولفت عون في حديث تلفزيوني، الى انه لا يستطيع الحريري الاستقالة من مسؤوليته الحكومية في ظل الاوضاع التي نعيشها، والاستقالة لا تعني استقالة عن المسؤولية، ونحن في وضع بالبلد دقيق وحساس، وتأخير 3 ايام كافية ونشكر ​الرئيس ميشال عون​ انه لم يمدد اسبوع للاستشارات.