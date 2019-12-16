روكز: اللبنانيون بالشوارع والاقتصاد ينهار بينما البعض غارق بدوامة التكليف والتأليف

لفت النائب ​شامل روكز​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "ال​لبنان​يين في الشوارع، ​الاقتصاد​ ينهار، ​الوضع المالي​ يتأزم، المشاكل المعيشية والحياتية تتفاقم، لبنان ينهار بينما البعض غارق بدوامة التكليف والتأليف"، متسائلا "الا يستحق ​اللبنانيون​ الحل؟ بدايته، وكنا اول من قالها، ​حكومة​ تتشكل من رئيسها الى جميع أعضائها من شخصيات تتمتع بالأخلاق والشجاعة والعلم والعمل والثقة، بعيدةً كل البعد عن الأحزاب والقوى التي تكوّن الطبقة السياسية الحاكمة، تكون نابعة من ​الشعب اللبناني​ والشعب اللبناني فقط".

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