أكد نائب رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​غسان حاصباني​ أن "الشراكة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ قائمة دائماً في ال​سياسة​ الاستراتيجية منذ ​ثورة الأرز​ اما اليوم كان بإمكانه ان يكلف من دون "​القوات اللبنانية​" لكن المرحلة تتطلب مقاربة مختلفة من الجميع".

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كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: كان بإمكان الحريري ان يكلف من دوننا لكن المرحلة تتطلب مقاربة مختلفة من الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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