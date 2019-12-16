القاضية غادة عون أحالت ملف ربيع الزين على القاضي منصور

أحالت النائب العام الاستئنافي القاضية ​غادة عون​ ملف الموقوف ربيع الزين على قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​. وكان المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون قد أعلن قبل ساعة "ترك الموقوف الناشط ربيع الزين من دون أي كفالة مالية".

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