وزير الخارجية القطري يعلن كسر الجمود مع السعودية

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "كسر الجمود في مسألة تسوية ​الأزمة​ الخليجية عبر بدء المحادثات مع ​السعودية​"، معتبراً أن "ذلك نتيجة لحسن النية من قبل كلا الطرفين وليس لأي ضغط خارجي".

وفي ​مقابلة​ تلفزيونية اعتبر آل ثاني أن "الوضع واضح بالنسبة لقطر، وفي هذا الوضع لا فائز فيه، والجميع خاسر من هذه الأزمة، والمطلوب هو حل أو تسوية من شأنهما حفظ كرامة كل الدول والاعتراف بأن جميع الدول رابحة من هذه الوحدة المسترجعة والتطلع إلى حماية هذا الكيان، كيان مجلس التعاون ل​دول الخليج​ العربية، من أي اضطراب مماثل لما حدث في العامين الماضيين في ​المستقبل​"، مشدداً على أنه "لن تكون هناك تنازلات، وقطر تتطلع إلى الأمام، أما المطالب، فالاساس هو ضمان عدم تكرار ما حدث مرة أخرى، وقطر مستعدة لمناقشة كل شيء باستثناء الأمور المتعلقة بالسيادة والتدخل في الشؤون الداخلية أو السياسات الخارجية".