اخبار العالم

وزير الخارجية القطري يعلن كسر الجمود مع السعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "كسر الجمود في مسألة تسوية ​الأزمة​ الخليجية عبر بدء المحادثات مع ​​"، معتبراً أن "ذلك نتيجة لحسن النية من قبل كلا الطرفين وليس لأي ضغط خارجي".

وفي ​مقابلة​ تلفزيونية اعتبر آل ثاني أن "الوضع واضح بالنسبة لقطر، وفي هذا الوضع لا فائز فيه، والجميع خاسر من هذه الأزمة، والمطلوب هو حل أو تسوية من شأنهما حفظ كرامة كل الدول والاعتراف بأن جميع الدول رابحة من هذه الوحدة المسترجعة والتطلع إلى حماية هذا الكيان، كيان مجلس التعاون ل​دول الخليج​ العربية، من أي اضطراب مماثل لما حدث في العامين الماضيين في ​المستقبل​"، مشدداً على أنه "لن تكون هناك تنازلات، وقطر تتطلع إلى الأمام، أما المطالب، فالاساس هو ضمان عدم تكرار ما حدث مرة أخرى، وقطر مستعدة لمناقشة كل شيء باستثناء الأمور المتعلقة بالسيادة والتدخل في الشؤون الداخلية أو السياسات الخارجية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية القطري يعلن كسر الجمود مع السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا