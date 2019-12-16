وزير خارجية اليمن: المجلس الانتقالي الجنوبي يعرقل تنفيذ "اتفاق الرياض‎"

اتهم وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من ​الإمارات​، بـ"عرقلة تنفيذ اتفاق ​الرياض​"، مشيراً إلى أنه "للأسف توجد هناك بعض العراقيل التي يضعها المجلس الانتقالي في طريق تنفيذ الاتفاق وعمل الفريق الميداني، وبعض الخروقات والاستحداثات التي تعيق إحراز أي تقدم في الترتيبات الأمنية والعسكرية المشار إليها في الاتفاق وملاحقه".

وذكر أن "هناك فريقين مشتركين للمتابعة والتنسيق من أجل متابعة تنفيذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض".