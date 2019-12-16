ضبط 298 مهاجرا بولاية تركية خلال 3 أشهر

أعلنت مديرية أمن ولاية قرقلار إيلي شمال غربي تركيا عن "ضبط 298 مهاجرا غير نظامي خلال ثلاثة أشهر"، مشيرةً إلى أن "الموقوفين يحملون جنسيات باكستان وبنغلاديش وسريلانكا وأفغانستان والصومال والعراق وإيران".
وأشارت إلى "توقيف 10 أشخاص للاشتباه بتنظيمهم عمليات الهجرة غير الشرعية، فيما نقل المهاجرون إلى مديرية الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم".
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