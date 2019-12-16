ضبط 298 مهاجرا بولاية تركية خلال 3 أشهر

أعلنت مديرية أمن ولاية قرقلار إيلي شمال غربي ​تركيا​ عن "ضبط 298 مهاجرا غير نظامي خلال ثلاثة أشهر"، مشيرةً إلى أن "الموقوفين يحملون جنسيات ​باكستان​ وبنغلاديش و​سريلانكا​ و​أفغانستان​ و​الصومال​ و​العراق​ و​إيران​".

وأشارت إلى "توقيف 10 أشخاص للاشتباه بتنظيمهم عمليات الهجرة غير الشرعية، فيما نقل المهاجرون إلى مديرية الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم".