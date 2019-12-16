نائب رئيس وزراء روسيا في دمشق للقاء الأسد وبحث مسألة طرطوس

اعلن مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي ​يوري بوريسوف​، وصول الاخير إلى ​سوريا​ "لإجراء محادثات مع ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​، ومناقشة موضوع ​ميناء طرطوس​ وتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى ​روسيا​"، موضحاً أن "أجندة المحادثات تشمل عمل ميناء طرطوس المستأجر من قبل روسيا، وخيارات الامتيازات الجمركية لتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا، بينها الحمضيات والزيتون و​زيت الزيتون​، إضافة إلى صادرات ​القمح​ الروسي إلى سوريا بما في ذلك عبر قناة المساعدات الإنسانية".

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