الحكومة الروسية توافق على الإلغاء المتبادل لتأشيرات الدخول مع قطر

صادقت ​الحكومة الروسية​ على توقيع اتفاق مع نظيرتها القطرية بشأن الإلغاء المتبادل لتأشيرات الدخول لمواطني البلدين. وأصدرت الحكومة الروسية بيانا نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية في ​روسيا​، يقضي بالمصادقة على مشروع الاتفاق بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة دولة قطر حول الإلغاء المتبادل لمتطلبات تأشيرات الدخول للمواطنين الروس والقطريين". وأشار إلى أن "مشروع الاتفاق قدمته ​وزارة الخارجية الروسية​، وهو منسق مع الأجهزة ​الفدرالية​ المعنية للسلطة التنفيذية والمعمول به مسبقا مع الجانب القطري"، مشددةً على "ضرورة إجراء محادثات مع الجانب القطري للتوصل إلى اتفاق نهائي حول إلغاء التأشيرات والتوقيع عليه نيابة عن ​مجلس الوزراء​".

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