هيومن رايتس: قوات مسلحة مجهولة نفذت عمليات قتل وحشية في بغداد

لفتت منظمة ​هيومن رايتس ووتش​ إلى أن "قوات مسلحة مجهولة نفذت عمليات قتل وحشية في ​بغداد​"، مشيرةً إلى أن "المجموعات المسلحة في بغداد عملت بالتعاون مع قوى أمنية"، مضيفةً "الأمن العراقي انسحب مع بدء الميليشيات بقتل المتظاهرين ببغداد"، مفيدةً بأن "قطع الكهرباء سبق عملية قتل المتظاهرين ما صعب التعرف على القتلة".

وأكد أن "الحكومة العراقية مسؤولة بشكل رئيسي عن حق المتظاهرين بالحياة"، مشيرةً إلى أنه "على الحكومة العراقية كشف هوية الجهة التي قتلت المحتجينوعليها دفع تعويضات لعائلات ضحايا عمليات القتل".