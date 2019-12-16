لفتت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن "قوات مسلحة مجهولة نفذت عمليات قتل وحشية في بغداد"، مشيرةً إلى أن "المجموعات المسلحة في بغداد عملت بالتعاون مع قوى أمنية"، مضيفةً "الأمن العراقي انسحب مع بدء الميليشيات بقتل المتظاهرين ببغداد"، مفيدةً بأن "قطع الكهرباء سبق عملية قتل المتظاهرين ما صعب التعرف على القتلة".
وأكد أن "الحكومة العراقية مسؤولة بشكل رئيسي عن حق المتظاهرين بالحياة"، مشيرةً إلى أنه "على الحكومة العراقية كشف هوية الجهة التي قتلت المحتجينوعليها دفع تعويضات لعائلات ضحايا عمليات القتل".
كانت هذه تفاصيل خبر هيومن رايتس: قوات مسلحة مجهولة نفذت عمليات قتل وحشية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.