عقوبات أميركية على وزيرين في جنوب السودان









اسماء السيد - واشنطن: فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات مالية محددة على وزيرين في جنوب السودان متهمين بـ "عرقلة" عودة السلام الى هذا البلد.

واستهدفت العقوبات وزير الدفاع كول مانيانغ جوك ووزير الشؤون الحكومية مارتن ايليا لومورو، وفق ما اعلنت وزارة الخزانة في بيان.

واورد البيان أن الوزيرين ساهما "في تمديد النزاع من اجل ثرائهما الشخصي"، وتم في ضوء ذلك تجميد اصولهما المحتملة في الولايات المتحدة ومنعهما من دخول الاراضي الاميركية.

Advertisements

واكدت الوزارة أنها "لن تتردد في استهداف من ساهموا في تمديد النزاع في جنوب السودان وستواصل الضغط على قادة البلد الكبار ليتخذوا اجراءات ملموسة بهدف اعادة السلام والاستقرار".

واخفق رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار في تشكيل حكومة وحدة ضمن مهلة انتهت في 12 نوفمبر ومددت لمئة يوم حتى فبراير. لكن الولايات المتحدة تشددت في موقفها في الاسابيع الاخيرة واستدعت سفيرها ولم تسمح باصدار تأشيرات اميركية لاشخاص عديدين متهمين بـ"إعاقة السلام".

وتابعت وزارة الخزانة "بعد اكثر من ثلاثين يوما من بدء تمديد (مهلة تشكيل الحكومة)، لم تر الولايات المتحدة حتى الان أي خطوة ملموسة من حكومة جنوب السودان لتأمين الظروف السياسية والامنية الضرورية لتشكيل حكومة وحدة وتنفيذ اتفاق السلام".