شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر مليونير بمنتدى الشباب: قررت أتحدى الظروف..وهكذا حصلت على المال بعقلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ريتشارد بوتنر، أصغر مليونير لديه 25 عاما، من ألمانيا، هو أحد حضور منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، قال إنه نشأ فى قرية صغيرة جدا وعائلته تعمل فى أعمال صعبة مثل بناء منازل وتصميم ملابس، وبسبب هذه التحديات قرر أن يعمل شيئ مختلف، وهو أن يحصل على المال ليس بيده وإنما بعقله.

وقال فى تصريحات خاصة، إنه لم يذهب للكلية، ولذلك لم يستطع أن يكون طبيب أو مهندس، وأمنيته منذ صغره أن يكون حر، وحينما رأى أن التكنولوجيا غيرت حياتنا كثيرا، قرر أن يستعمل عقله بالتكنولوجيا، واعتمد على قراءة الكتب والبحث على جوجل ويوتيوب، فالثلاثة بالنسبة له هم الكلية التى تعلم منها كيف يعيش ويحقق أرباح ويحقق حلمه، حيث بدأ فى تسويق المنتجات، ومنها حقق أرباح من هذه المهنة، ثم أخذ فى تدريب المواطنين ليحصلوا على كثير من المال بعقلهم ويكونوا أحرارا، مضيفا: "لو وثقت فى نفسك لن يوقفك أحد بشرط أن يكون لديك تصور لمستقبلك، فكلنا لدينا تحديات كبيرة فى حياتنا من المهم ان تحارب هذه التحديات".

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وأكد ريتشارد بوتنر أنه متحمس للغاية لمشاركته تجربته فى النجاح مع الآخرين خاصة خلال منتدى شباب العالم، مشيراً إلى أن أحد أدوارنا كبشر أن نقدم أيدينا لمساعدة الآخرين، لافتاً إلى أن عصر الثورة الصناعية الرابعة يجبرنا على تنبى أساليب جديدة للتكيف مع الظروف.