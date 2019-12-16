شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات: الإعلام الخارجى اهتم بمدخلات ونقاشات منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات نشرتها الثالثة حول تغطية الإعلام الدولى ، لفعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ وسط اهتمام كبير بالمداخلات والنقاشات التي تشهدها جلسات المنتدى، وما يطرح خلالها من أفكار بناءة ورؤى مستقبلية سواء من قبل المسئولين المصريين والأجانب المشاركين في المنتدى أو الشباب من مختلف دول العالم.

وأعدت الهيئة العامة للاستعلامات تقريراً حول مضمون التناول، وذلك على النحو التالي:

تناول الإعلام العربي النقاط التالية:

تأكيد الرئيس السيسي أن سوريا استعادت قوتها، مطالباً بوقف التدخل في شئونها الداخلية.

إمكانية مساهمة الروبوتات في تحسين الخدمات المقدمة للبشرية، وتحقيق الأهداف التي يمكن في النهاية توفير البيئة والمناح المناسب للعمل والإبداع.

التساهل الغربي مع امتلاك إسرائيل قدرات نووية هو ما وسع طموح دول أخرى في المنطقة.

تأكيد خبراء ومسئولين أن المنتدى يبعث بعدة رسائل للعالم، أهمها تدعيم ثقافة تكامل الحضارات، عبر خلق منصة حوارية لتبادل الأفكار والآراء، تجمع نماذج شبابية من مختلف القارات.

أبرز الإعلام الأوروبي ما يلي:

تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة الاستخدام السلبي لوسائل الاتصال الحديثة، وتأثير ذلك على بعض الدول.

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اهتمام العالم بشكل عام والشباب بشكل خاص، بموضوع الذكاء الاصطناعي.

أوضح الإعلام الأسيوى أن الشائعات عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ أصبحت تهديدًا كبيرًا للسلم والأمن الدوليين.

ركز الإعلام الإفريقي أن منتدى شباب العالم في شرم الشيخ يهدف إلى نقل شعور الحب لدى جيل الشباب إلى أقرانهم، علاوة على السلام والحوار البناء.



