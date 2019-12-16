شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية الأحزاب: جلسات منتدى شباب العالم تناقش قضايا ملحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد حمادة بكر، سكرتير الهيئة الوفدية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، بجلسات منتدى الشباب على مدار اليومين الماضيين، مؤكدا أنها تتضمن مادة جيدة وقضايا تفرض نفسها وتعد واقع ملموس على الساحة الدولية خاصة فيما يتعلق بالإرهاب وخطورته وضرورة التعاون الدولى لمواجهته.

وأشار "بكر" إلى أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب شاركوا أيضا فى جميع جلسات المنتدى كما مثلوا التنسيقية كمتحدثين فى عدد من الجلسات.

وأوضح "بكر" أن مصر ستظل محفوظة بترابط أبنائها الذين لن يستطيع أحد تفريقهم لأنهم يعلمون معنى الوطن ومعنى التفانى وتقديم أرواحهم من أجله، وهذا الاتحاد الذى يعد فى سلوكيات الشعب المصرى وتوارثه على مر العصور؛ لأن المصريين يعشقون السلام ويتقبلون الآخر وينبذون العنف ويرفضون التطرف ويحاربون كل ما هو متطرف.

وأضاف "بكر، "عانينا من الإرهاب وأن جنودنا البواسل سواء من الشرطة أو الجيش مازالوا يقدمون أرواحهم من أجل رفعة الوطن وسلامة أراضيه"، مطالبا العالم بمد الأيدى لتحقيق السلام للشعوب ونبذ العنف والتطرف والتطبيق مبدأ السلم والأمن الدوليين بما يعزز حق الشعوب فى أن تعيش وتنعم فى الأمن والسلام.

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وتابع "بكر" أن إحدى جلسات المنتدى كانت عن الذكاء الاصطناعى والبشر من المتحكم، مستطردا: "وشاهدنا الروبوت صوفيا تشرح طريقة عملها وأنها تعمل ما يرفض الإنسان فعله، وأن مهامها تكمن فى المدن الذكية فى مجال الزراعة والطاقة والتعليم وهو ما يلزمنا بسرعة التحرك فى مواكبة التقدم التكنولوجي".

وأشاد "بكر" بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء حضوره الجلسة بافتتاح جامعات تكنولوجيه تتواكب مع النهضة العلمية والبحثية الحديثة مطلع العام القادم وهو ما يؤكد تواكب مصر مع العلم والتقدم.

وأعرب "بكر" عن سعادته بالمنتدى والتنظيم الجيد وحضور الشباب من كل دول العالم، وقال أن ذلك يؤكد أن مصر قلب العالم وأنها الأم للجميع، وأنها ملتقى الحضارات، "السعادة والفرح الذى رأيناه فى وجوه الأجانب والعرب والهتاف باسم مصر ورفع علم مصر مع إعلام الدول هو رسالة سلام من قلب أرض السلام شرم الشيخ".

ووجه "بكر" رسالة للشعب المصري: "لا تفوتوا الفرصة من الاستفادة من فكر وعمل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فهذا الرجل يضع مصر على طريق التقدم ليس بالكلام أو الوعود الزائفة، بل ما نشهده من عزيمة وإصرار على أحداث نهضة فى كل المجالات الزراعية والأمنية والبحثية والاقتصادية وغيرها يجعلنا نصر على أن نقف بجانبه، وأن ندعمه لوضع مصر كقبله للعالم وأرض خصبة للاستثمار والسلام والأمن والأمان".