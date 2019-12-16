تعرف على قانون استمرار العمل بأحكام "إجراءات الطعن" لمدة 3 سنوات بعد إصداره

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر نص القانون رقم 165 لسنه 2019، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنه 2016 بتعديل بعض حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959، وذلك بعد موافقة البرلمان.إلى نص القانون:
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولي)
يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنه 2016 بتعديل بعض حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة 3 سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
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