شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة من جواتيمالا بمنتدى الشباب: الرئيس يستمع للشباب وهذا لا يحدث فى أى بلد آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت جاكلين سيمورا، المستشار القانونى لسفارة جواتيمالا فى واشنطن، فى منتدى شباب العالم للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها الزيارة الأولى لها فى مصر.

وقالت فى تصريحات خاصة، إنها قبل أن تأتى إلى مصر كان لديها شعور بالخوف بسبب ما يكتب فى الصحافة العالمية عن مصر، وكان لديها مجموعة من الأسئلة عن الملابس التى ترتديها ومستوى الأمن، لكن هذه الفكرة تغيرت تمامًا بعد حضورها إلى شرم الشيخ، وقالت: "حينما رأيت ان المصريين منسقين ومنظمين جدا وهناك حرية".

وأضافت: "كما أن تنظيم المنتدى غاية فى الروعة، ومندهشة إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يستمع للشباب لأن هذا لم يحدث فى أى بلد آخر، وشعرت أن حدث أى تمكين كشابة حينما حضرت المنتدى بعدما عبرت عن رأي ".

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وتابعت: "مندهشة بمستوى المسئولين الحاضرين المنتدى والمتحدثين والمحتوى لدرجة أنى لا أريد ان أغادر، وأن ابقى فى مصر"، مشيرة إلى أنها شاركت بالمنتدى من خلال الموقع الرسمى للمنتدى وبعدها تحصلت على الدعوة، مضيفة: "وكان مهم أن الإجراءات سهلة جدا بشكل لم أكن أتوقعها وحينما وصلت شرم كان التنظيم غاية فى الروعة".

وأشارت إلى أنها مهتمة بقضايا الأمن الدولى والإقليمى فضلا عن التعرف على الثقافة المصرية وأعجبت جدا بالدكتور زاهى حواس.