الدستوري الجزائري يعتمد النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ)
أعلن المجلس الدستوري الجزائري، أعلى هيئة دستورية في البلاد، مساء اليوم الاثنين اعتماد النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الخميس الماضي، بفوز عبد المجيد تبون بالرئاسة بعد حصوله على نسبة 58.15%.
وتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، إضافة إلى تبون.
وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات يوم الجمعة الماضي النتائج الأولية بفوز تبون، فيما أعلن المرشحون الأربعة أنهم لن يتقدموا بأي طعن على نتيجة الانتخابات.
وبحسب قانون الانتخابات الجزائري فإن سلطة الانتخابات تعلن النتائج الأولية بينما يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات.
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