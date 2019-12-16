السعودية وقرغيزستان توقعان 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس سورنباي جيتيبيكوف رئيس قرغيزستان، اليوم الاثنين، توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة وقرغيزستان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه وقع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني، وقعها من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، ومن الجانب القرغيزي وزير الطوارئ خميداف سابير.

كما وقعت اتفاقية تعاون في مجال الشباب والرياضة، وقعها من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ومن الجانب القيرغيزي مدير هيئة الرياضة والشباب الحكومية أمانقولوف قانات ماراتويتش.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية، وقعها من الجانب السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومن الجانب القرغيزي وزير الخارجية أيداربيكوف تشينغيز ازاماتويتش.

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كما جرى توقيع مذكرة تعاون علمي وتعليمي، وقعها من الجانب السعودي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، ومن الجانب القرغيزي وزير العلوم والتعليم إساقوف قانيبيك.

وتم توقيع مذكرة تعاون في مجال التقاعد، وقعها من الجانب السعودي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس، ومن الجانب القرغيزي ممثل مؤسسة التقاعد إرساليف ميدير أيسينغولويتش.

وجرى توقيع اتفاقية تمويل مشروع إنشاء وتأهيل طريق ايسيكول الدائري، وقعها من الجانب السعودي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، ومن الجانب القيرغيزي وزير المالية باقتوكول جيينبيكوفا.

وحضر مراسم التوقيع، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، والوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية قرغيزستان.