مباحثات سعودية تونسية بشأن التعاون العسكري

أجرى قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز مباحثات رئيس أركان جيشالطيران التونسي أمير اللواء محمد الحجام، اليوم الاثنين، بشأن آخر المستجدات والتطورات في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين بحثا أيضًا -خلال اللقاء- التعاون الثنائي الجوي العسكري، والتمارين المشتركة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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