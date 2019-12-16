دُبي تلقي القبض على أخطر مجرم في أوروبا وإفريقيا يقود منظمة "ملائكة الموت"

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على رئيس منظمة "ملائكة الموت" الإجرامية الأخطر في قارتي أوروبا وإفريقيا بالتعاون مع السلطات الهولندية والإنتربول.
وأشارت شرطة دبي إلى أن المتهم، رضوان تاغي، أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالميا والمدرجة علىقوائم "الإنتربول"، ويعد من أشد تلك العناصر خطورة لما هو منسوب له من اتهامات دعت السلطات الهولندية إلى وصفه بـ"المجرم الأخطر".
وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي أن المتهم صدرت بحقه مذكرات قبض دوليةفي العام الماضي بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة، بعد أن دخل إلى أراضي الدولة منتحلا هوية شخص آخر، وكان يقيم في إحدى الفلل السكنية في إمارة دبي.
ويحمل المتهم الجنسية الهولندية ويعتبر من أخطر المجرمين؛ نظرًا لخطورة الجرائم المنسوبة إليه والتي تتنوع بين جرائم القتل والاتجار بالمخدرات، من خلال رئاسته لمنظمة تحمل اسم "ملائكة الموت".
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