مباحثات عراقية أردنية بشأن المستجدات الإقليمية

أجرى وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مباحثات مع وزير الخارجية العراقي الدكتور محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين، بشأن تعزيز التعاون بين البلدين والمستجدات الإقليمية.

وأكد الوزيران –خلال لقائهما على هامش المنتدى العالمي للاجئين في جنيف– استراتيجية العلاقة بين الأردن والعراق، وحرصهما على الارتقاء في التعاون إلى المستويات

التي تعكس تاريخية العلاقة وتخدم المصالح المشتركة.وأكد الصفدي –وفقًا لوكالة أنباء الأردن (بترا)– وقوف الأردن إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة التحديات وتكريس الاستقرار وتحقيق طموحات شعبه، مشددًا على مركزية استقرار العراق لاستقرار المنطقة، وأهمية دعم العراق في عملية تثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار والبناء لتجذير النصر الذي حققه على الإرهاب بتضحيات كبيرة، مشيرًا إلى أن عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني يوجه بدعم بلاده هذه العملية بكل إمكاناته، وتعزيز التعاون مع العراق في جميع المجالات.وأكد الحكيم أن العراق يرى أن تطوير العلاقات مع الأردن أولوية تنعكس إيجابًا على البلدين الشقيقين، مشيدًا بالتقدم الكبير في التعاون والتنسيق في جميع المجالات.