مسئول سوداني يشيد بمستوى العلاقات مع الصين

أشاد الأمين العام لمجلس السيادة السوداني اللواء أسامة الصديق جاد الله، اليوم الاثنين، بمستوى العلاقات المتطورة بين السودان والصين، مؤكدًا أن البلدين يستشرفان عهدًا جديدًا من تنمية العلاقات بينهما.

وقال جاد الله - في كلمة خلال مراسم توقيع عدد من المشروعات الممولة من الصين في إطار بروتوكول التعاون الاقتصادي بين حكومة السودان والصين حول قروض ومنح بدون

فوائد - إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يؤكد شكره وتقديره للصين - قيادة وحكومة وشعبًا - على الدعم المتواصل للسودان.وأشار إلى أن قاعة الصداقة - التي بنتها الصين في قلب الخرطوم - تمثل صرحًا يؤكد متانة العلاقات بين الخرطوم وبكين، داعيًا إلى التواصل الاقتصادي لمصلحة البلدين وشعبيهما.ووقع الأمين العام لمجلس السيادة السوداني مع المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة الصين تشانغ مينغ عقد تسليم وتسلم لمشروع بناء القصر الرئاسي الجديد، بينما وقع رئيس هيئة الجمارك السوداني الفريق شرطة بشير الهادي بشير والسفير الصيني ماشي مين على عقد توفير أجهزة السلامة والأمن للمعابر السودانية.من جانبه، أكد السفير الصيني بالخرطوم استعداد بلاده لمواصلة ترقية وتعزيز علاقاتها مع السودان عبر دعمها للمشروعات التي تحقق الاستقرار والتطور الاقتصادي.